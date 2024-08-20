"Брайтон" купил Рюттера за рекордные 40 млн. фунтов

"Брайтон" объявил о приобретении нападающего "Лидса" Жоржиньо Рюттера за рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов.

Рюттер заключил с "Брайтоном" контракт до 2029 года и воссоединился на "Амекс" с главным тренером Фабианом Хюрцелером, поработать с которым ему довелось в "Хоффенхайме".



Как раз у "Хоффенхайма" Рюттер и был куплен "Лидсом" за рекордные для "белых" 36 млн. фунтов в январе 2023. С тех пор 22-летний француз забил восемь голов в 66 матчах.



"Жоржиньо — это игрок, который обладает навыками заставлять фанатов вскакивать со своих мест. Своей игрой за "Лидс" в прошлом сезоне он показал, на что способен в английском футболе, но я знаю его еще со времен, когда он играл в Германии за "Хоффенхайм".



"Теперь мы должны интегрировать его в команду. Мы предвкушаем совместную работу с ним", — сообщил Хюрцелер, чья команда начала новый сезон с победы 0:3 в гостях у "Эвертона".



