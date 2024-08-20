"Тоттенхэм" начал сезон с ничьей против "Лестера"
Пропустив ответный гол и утратив контроль над игрой, "Тоттенхэм" едва унес ноги от "Лестера" — 1:1.
Несмотря на слова главного тренера "лис" Стива Купера, Джейми Варди все же попал в стартовый состав — как и дебютанты Бобби Декордова-Рид с Факундо Буонанотте.
У "шпор" с первых минут вышел Доминик Соланке, рекордное приобретение клуба. Арчи Грей, другой новичок, начал матч в запасе.
"Тоттенхэм" сразу же забрал инициативу, и "Лестер" оказался заперт на свей половине поля. В начале матча Соланке в падении головой пробил в голкипера, и долгое время это оставалось единственным опасным моментом гостей.
Однако оказываемое "шпорами" давление все же принесло свои плоды. На 29-й минуте Джеймс Мэддисон навесил в центр штрафной, куда ворвался Педро Порро, головой скинув мяч в угол ворот — 0:1.
В остатке тайма "Тоттенхэм" сохранял контроль над игрой. "Лисы" лишь отметились попыткой Декордова-Рида издалека перебросить мяч через покинувшего свои ворота Гульельмо Викарио — слишком неточно.
Вскоре после перерыва гости отметились двумя ударами прямо в голкипера, а затем последовал ответ хозяев. Абдул Фатаву с правого края штрафной навесил в район дальней штанги, где Варди без сопротивления кивком головы отправил мяч в ворота — 1:1.
Гол 37-летнего Варди просто перевернул игру. "Тоттенхэм" совершенно растерялся, оказавшись под шквалом атак соперника. На 70-й минуте Джейми имел отличную возможность оформить дубль, однако Викарио отразил его удар с острого угла.
Минут за 15 до конца основного времени случилась вынужденная пауза, связанная с травмой Родриго Бнтанкура. Это позволило гостям перевести дух.
Во время этой паузы Анге Постекоглу произвел четверную замену. "Тоттенхэм" чуть стабилизировал игру, но моментов по-прежнему не создавал. К победе был ближе "Лестер", вырвать три очка которому помешал Викарио, отразив удар Уилфрида Ндиди головой.
"Тоттенхэм" владел подавляющим преимуществом до гола Варди и так легко утратил контроль над игрой, когда пропустил. Такой резкий перепад в игре "шпор" должен встревожить Постекоглу.
"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
20.08.2024 00:05
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В мире есть 2 далбайоба
Шерсть и Пидарастерка ахахахахаха
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Лисы покусали курей ..а Варди крут - в свои годы все еще забивает)
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Кто нибудь видел этого клоуна? Очень не хватает его АНАЛитики
10.08.2024 18:19 #
imf-tau
Заменить Диалло на Гавначо - это топ ход Тен Хага, чтобы отсосать в матче. Сука, дайте мне 90 минут футбол посмотреть, а не этого аргентинского дауна.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109299/?c=1#c7953790
Гарначо тут же забивает гол
16.08.2024 23:36 #
imf-tau
Гарначо вышел - и фланг помер нахуй, потому что его сожрал краек. Аргентинсоке недоразумение блет, когда уже к банке прибьют его.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109413/?c=1
Гарначо тут же отдаёт ассист
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как же приятно наблюдать за любой потерей очков шпор
до сих пор горит с того, что они были в финале лч
позор англии
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вагин, живи))))
Джейми Варди забил в первом матче после возвращения «Лестера» в АПЛ – 37-летний форвард оформил гол в ворота «Тоттенхэма»
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Шееееееееерсть, кальянчик мне раскури, будь добр.
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Варди по старой памяти залетел в курятник и разъе6ал его.
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Я хохол вонючий
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