"Тоттенхэм" начал сезон с ничьей против "Лестера"

Пропустив ответный гол и утратив контроль над игрой, "Тоттенхэм" едва унес ноги от "Лестера" — 1:1.

Несмотря на слова главного тренера "лис" Стива Купера, Джейми Варди все же попал в стартовый состав — как и дебютанты Бобби Декордова-Рид с Факундо Буонанотте.



У "шпор" с первых минут вышел Доминик Соланке, рекордное приобретение клуба. Арчи Грей, другой новичок, начал матч в запасе.



"Тоттенхэм" сразу же забрал инициативу, и "Лестер" оказался заперт на свей половине поля. В начале матча Соланке в падении головой пробил в голкипера, и долгое время это оставалось единственным опасным моментом гостей.



Однако оказываемое "шпорами" давление все же принесло свои плоды. На 29-й минуте Джеймс Мэддисон навесил в центр штрафной, куда ворвался Педро Порро, головой скинув мяч в угол ворот — 0:1.



В остатке тайма "Тоттенхэм" сохранял контроль над игрой. "Лисы" лишь отметились попыткой Декордова-Рида издалека перебросить мяч через покинувшего свои ворота Гульельмо Викарио — слишком неточно.



Вскоре после перерыва гости отметились двумя ударами прямо в голкипера, а затем последовал ответ хозяев. Абдул Фатаву с правого края штрафной навесил в район дальней штанги, где Варди без сопротивления кивком головы отправил мяч в ворота — 1:1.



Гол 37-летнего Варди просто перевернул игру. "Тоттенхэм" совершенно растерялся, оказавшись под шквалом атак соперника. На 70-й минуте Джейми имел отличную возможность оформить дубль, однако Викарио отразил его удар с острого угла.



Минут за 15 до конца основного времени случилась вынужденная пауза, связанная с травмой Родриго Бнтанкура. Это позволило гостям перевести дух.



Во время этой паузы Анге Постекоглу произвел четверную замену. "Тоттенхэм" чуть стабилизировал игру, но моментов по-прежнему не создавал. К победе был ближе "Лестер", вырвать три очка которому помешал Викарио, отразив удар Уилфрида Ндиди головой.



"Тоттенхэм" владел подавляющим преимуществом до гола Варди и так легко утратил контроль над игрой, когда пропустил. Такой резкий перепад в игре "шпор" должен встревожить Постекоглу.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче