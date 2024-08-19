"Ипсвич" взял Каюсте в аренду у "Наполи"

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника итальянского "Наполи" Йенса Каюсте.

Каюсте провел только один сезон в "Наполи", куда он прибыл год назад из "Ренна". В течение этого сезона Йенс сыграл 26 матчей в Серии А, отметившись двумя результативными передачами.



С "Мидтьюлландом", другим своим бывшим клубом, Каюсте выигрывал датское первенство и участвовал в Лиге Чемпионов.



За сборную Швеции 25-летний полузащитник сыграл 23 матча.



"Мы очень рады добавить Йенса к нашему составу. Он обеспечит другой профиль нашей полузащите, и с ним эта линия будет хорошо укомплектована".



"Йенс обладает большим опытом выступлений в ведущих лигах Европы и на международном уровне. Он добавит хорошие физические и технически качества нашему составу, и он очень целеустремленный профессионал", — сообщил главный тренер "трактористов" Киран Маккенна.