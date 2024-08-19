Приход Фелиша будет концом карьеры Стерлинга в "Челси"
Приход Жоау Фелиша в "Челси" будет означать конец карьеры вингера Рахима Стерлинга на "Стэмфорд Бридж".
Стерлинг не попал в заявку "Челси" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, и представители 29-летнего англичанина сразу же потребовали внести ясность насчет будущего их клиента.
Теперь эта ясность у Стерлинга появилась, потому что в понедельник стало известно, что "Челси" согласовал покупку Фелиша из "Атлетико".
По информации Sky Sports, "Челси" заплатит за Фелиша 42 миллиона фунтов, а еще 4.3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Уже во вторник 24-летний португалец пройдет медобследование в лондонском клубе.
Трансфер Фелиша позволит "Челси" продать в "Атлетико" Конора Галлахера, но на выход также направляется и Стерлинг. The Guardian утверждает, что дни 29-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" сочтены.
На этой неделе Стерлингу со своими представителями предстоит серьезный разговор с руководством "Челси". Клуб решительно настроен избавиться от игрока, у которого остается еще три года с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю.
19.08.2024 23:00
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В Саудовскую Аравию ему дорога
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Кто ж его возьмет с такой зп?
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Сезон за аренду 11млн, теперь покупка за 42+ 5 бонусы, тогда ЗП какая у него?
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