"Форест" не удалось купить Нкетиа за 25 млн. фунтов

"Арсенал" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 25 миллионов фунтов о покупке нападающего Эдди Нкетиа.

Ранее днем стало известно, что "Форест" предложил 21 млн. фунтов за мексиканского бомбардира "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.



Параллельно с этим "Форест" предпринял попытку заполучить Нкетиа, причем именно 25-летнего англичанина The Athletic называет целью номер один "лесников" по укреплению позиции нападающего.



Несмотря на отклоненное предложение, "Форест" продолжает переговоры с "Арсеналом" по Нкетиа, которого "канониры" оценивают в 30-35 млн. фунтов.



Ранее этим летом Нкетиа, забивший 38 голов в 168 матчах за "Арсенал", согласился на переход в "Марсель", однако французскому клубу не удалось договориться с "канонирами" о компенсации.