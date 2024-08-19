"Форест" не удалось купить Нкетиа за 25 млн. фунтов

Эдди Нкетиа "Арсенал" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 25 миллионов фунтов о покупке нападающего Эдди Нкетиа.

Ранее днем стало известно, что "Форест" предложил 21 млн. фунтов за мексиканского бомбардира "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.

Параллельно с этим "Форест" предпринял попытку заполучить Нкетиа, причем именно 25-летнего англичанина The Athletic называет целью номер один "лесников" по укреплению позиции нападающего.

Несмотря на отклоненное предложение, "Форест" продолжает переговоры с "Арсеналом" по Нкетиа, которого "канониры" оценивают в 30-35 млн. фунтов.

Ранее этим летом Нкетиа, забивший 38 голов в 168 матчах за "Арсенал", согласился на переход в "Марсель", однако французскому клубу не удалось договориться с "канонирами" о компенсации.


Метки Арсенал, Нкетиа, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2024 22:00

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