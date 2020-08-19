"Сити" хочет вернуть Гюндогана

"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении своего бывшего капитана Илкай Гюндогана из испанской "Барселоны".

Ранее днем появилась информация, что Гюндоган собирается покинуть "Барселону" после всего одного сезона. Также сообщалось, что сразу несколько клубов Премьер-Лиги следят за Илкаем.



По информации The Guardian, Гюндоган открыт к идее снова поиграть в Премьер-Лиге, а "Сити" готов принять 33-летнего немца обратно.



До своего ухода свободным агентом прошлым летом Гюндоган провел семь сезонов в "Сити", выиграв пять титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Гюндоган способен сыграть на нескольких позициях, включая оборонительного полузащитника, а после ухода Калвина Филлипса в "Ипсвич" главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле как раз нужен игрок, способный подстраховать Родри.



Своим дублем в финале победного для "Сити" финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в 2023 году Гюндоган поставил в своей карьере на "Этихад" точку, которая теперь может оказаться многоточием.