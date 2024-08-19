"Челси" согласовал покупку Жоау Фелиша

Жоау Фелиш "Челси" достиг договоренности с "Атлетико" о постоянном трансфере нападающего Жоау Фелиша.

Напомним, "Челси" переключился на Фелиша после того, как переход к "синим" Саму Омородиона, другого нападающего "Атлетико", сорвался в последний момент из-за разногласий насчет условий личного контракта.

Фелиш оказался сговорчивее и уже согласовал с "Челси", где он провел вторую половину сезона 2022/23 в аренде, шестилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Athletic.

За те полсезона на "Стэмфорд Бридж" Фелиш забил четыре гола в 20 матчах. А в прошлой кампании Жоау отличился 10 раз в 44 играх, выступая за "Барселону" на правах аренды.

Продажа 24-летнего португальца позволит "Атлетико" завершить приобретение полузащитника "Челси" Конора Галлахера, чей переход стоимостью 36 миллионов фунтов был поставлен на паузу из-за сорвавшегося трансфера Омородиона.




Метки Атлетико, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2024 20:00

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  1. gidro-met 19.08.2024 20:22 # gidro-met
    Ну лучше уж пускай Фелиш , чем Галлахер.

    Хотя оба корявые в завершении

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