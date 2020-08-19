"Лестер" приобрел Оливера Скиппа

"Лестер" подтвердил приобретение полузащитника "Тоттенхэма" Оливера Скиппа за 25 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Скипп заключил с "Лестером" контракт на пять лет, однако этот трансфер был оформлен слишком поздно, чтобы Оливер дебютировал за "лис" в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в понедельник вечером.



Скипп является продуктом академии "Тоттенхэма", в системе которого он находился с пяти лет. За первую команду "шпор" 23-летний англичанин сыграл 106 матчей.



Помимо "Тоттенхэма", Скипп поиграл лишь за "Норвич", где он плодотворно провел сезон 2020/21 на правах аренды, завоевав с "канарейками" титул Чемпионшипа.



"Я по-настоящему взволнован своим переходом. У меня есть ощущение, что это хороший коллектив людей и хороший коллектив игроков. Уверен, мы обладаем составом, способным сражаться в каждом матче. Если вы посмотрите на наш состав, то увидите много ярких игроков, которые уже имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге, и мне интересно посмотреть, чего этот коллектив сможет достичь", — сообщил Скипп.