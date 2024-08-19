"Брайтон" сделал предложение о покупке О'Райли

"Брайтон" сделал официальное предложение о покупке полузащитника "Селтика" Мэтта О'Райли.

Этим летом на О'Райли существует высокий спрос. Например, итальянская "Аталанта" сделала уже пять предложений по Мэтту в размере до 21.5 млн. фунтов, но все они были отклонены.



Теперь заполучить О'Райли пытается "Брайтона". Пока ничего не согласовано, однако "чайки" и "Селтик" договорились продолжить диалог в ближайшие дни.



По информации Sky Sports, среди заинтересованных в 23-летнем игроке сборной Дании клубов также значится "Челси".



В прошлом сезоне О'Райли, чей контракт рассчитан до 2027 года, сыграл 49 матчей за команду Брендана Роджерса, забив 19 голов и отдав 18 результативных передач.