Клубы Премьер-Лиги интересуются Гюндоганом

Полузащитник испанской "Барселоны" Илкай Гюндоган вызывает интерес у клубов Премьер-Лиги.

Гюндоган только прошлым летом присоединился к "Барселоне" свободным агентом, отказавшись от нового контракта и капитанской повязки в "Манчестер Сити".



В прошлом сезоне Гюндоган сыграл достаточно матчей, чтобы активировать в своем контракте пункт о продлении на 12 месяцев, и теперь будущее Илкая связано с "Барселоной" до лета 2026.



Однако этим летом "Барселона" назначила главным тренером Ханси Флика, соотечественника Гюндогана, и Илкай задумался об отъезде с "Ноу Камп".



По информации The Athletic, сейчас Гюндоган изучает имеющиеся у него варианты. К 33-летнему немцу существует интерес из Премьер-Лиги, Турции, Катара и Саудовской Аравии.