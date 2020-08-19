Клубы Премьер-Лиги интересуются Гюндоганом
Полузащитник испанской "Барселоны" Илкай Гюндоган вызывает интерес у клубов Премьер-Лиги.
Гюндоган только прошлым летом присоединился к "Барселоне" свободным агентом, отказавшись от нового контракта и капитанской повязки в "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне Гюндоган сыграл достаточно матчей, чтобы активировать в своем контракте пункт о продлении на 12 месяцев, и теперь будущее Илкая связано с "Барселоной" до лета 2026.
Однако этим летом "Барселона" назначила главным тренером Ханси Флика, соотечественника Гюндогана, и Илкай задумался об отъезде с "Ноу Камп".
По информации The Athletic, сейчас Гюндоган изучает имеющиеся у него варианты. К 33-летнему немцу существует интерес из Премьер-Лиги, Турции, Катара и Саудовской Аравии.
19.08.2024 17:00
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