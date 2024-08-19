Постекоглу уверен, что Соланке усилит "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу уверен, что нападающий Доминик Соланке станет реальным усилением для его команды.

Ранее в августе "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, пригласив Соланке из "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



По словам Постекоглу, "Тоттенхэм" совершил это приобретение с его одобрения. Анге надеется, что бывший игрок "Ливерпуля" и "Челси" восполнит ту пустоту, которая образовалась у "шпор" прошлым летом после ухода Харри Кейна в "Баварию".



"Моя роль во всех приобретениях довольно мала — я просто принимаю решение. Я являюсь тем, кто говорит "да" или "нет".



"Эти игроки здесь, потому что я хочу обладать ими здесь, и Дом этому определенно соответствует. Думаю, он был хорош против нас в прошлом сезоне, создав нам проблемы, которые много других нападающих в этой лиге, возможно, не создавали нам. Его мобильность и подвижность по-настоящему впечатлили. Это не секрет, что нам нравится прессинговать, а он обладает огромным трудолюбием. И он может забивать голы. Он выглядит внушительно и забивает голы разных типов. Думаю, стиль нашей игры подходит ему".



"Мне действительно нравится, где он побывал в своей карьере. Я хорошо понимаю людей и их мотивы — он был ярким молодым игроком, и он побывал в больших клубах, где у него не сложилось. И что теперь делать? Подумать: "Нет, у меня никогда не получится"? Или попробовать потрудиться, чтобы вернуться на этот уровень? Он выдающимся образом потрудился, чтобы оказаться в этом положении и забить 19 голов в Премьер-Лиге в прошлом году. Это подвиг, благодаря которому он снова оказался в большом клубе. Мне нравится этот аспект, потому что я знаю, что у него правильный характер".



"Травмы нам дорого стоили в прошлом сезоне, но я все равно чувствовал, что наибольший дефицит игроков у нас именно впереди, и нам нужно было улучшить это. Ричи играл выдающимся образом, но он был часто травмирован, и нам приходилось использовать Сонни на острие. Для Бреннана (Джонсона) то был первый год в клубе".



"Вступая в этот сезон, нам будет действительно важно, что впереди у нас есть физическая мощь благодаря Дому и Ричи. Думаю, наша команда выглядит гораздо лучше с Сонни слева. Это вызывает легкое волнение — мы искали усиление в дальней трети поля, и я думаю, мы его получили благодаря Дому", — цитирует Постекоглу The Guardian.