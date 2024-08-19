"Ньюкасл" задумался о покупке Джо Гомеса

"Ньюкасл" задумался о приобретении защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса.

Гомес не принимал участия в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Ипсвича" в минувшую субботу (0:2), и связано это с тем, что Джо задумывается о смене клуба.



Тем временем, "Ньюкасл" сделал уже четыре предложения о покупке Марка Гехи из "Кристал Пэлас" и все они были отклонены.



В данный момент "Ньюкасл" выбирает, улучшит свое последнее предложение по Гехи в 60 миллионов фунтов или обратится к альтернативным вариантам, одним из которых как раз является 27-летний Гомес, сообщает Daily Mail.



"Ньюкасл" мог заполучить Гомеса еще в июне, когда "Ливерпуль" пытался использовать оцененного в 45 млн. фунтов Джо в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "сорок" Энтони Гордона, однако двум клубам не удалось договориться.



На "Сент-Джеймс Парк" осведомлены, что Гомес надеется найти новое пристанище до закрытия летнего трансферного окна, и теперь "Ньюкаслу" нужно принять решение.