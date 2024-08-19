1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 19 августа, поединком "Лестера" и "Тоттенхэма" завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Лестер" не выиграл ни одного из пяти последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на понедельник (2 ничьи, 3 поражения). Все пять предыдущих сезонов "лисы" начинали непобежденными (3 победы, 2 ничьи).
"Тоттенхэм" лишь однажды стартовал с поражения в восьми предыдущих сезонах Премьер-Лиги (5 побед, 2 ничьи) — 1:0 от "Эвертона" в 2020 году. В прошлой кампании "шпоры" набрали максимальное наравне с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" количество очков против новичков дивизиона.
В 34 встречах "Лестера" и "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге было забито 128 голов — в среднем по 3.76 за матч, и это рекорд среди всех противостояний (минимум 20 встреч). В сезоне 2022/23 "шпоры" победили дома со счетом 6:2, но "лисы" взяли реванш 4:1 на своем поле.
Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустит некоторое время, тогда как восстановление Патсона Дака пойдет на месяцы. Травмирован и Конор Коуди.
Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума отстранен от этого матча по дисциплинарным соображениям. Доминик Соланке готов к дебюту. Форма Ришарлисона вызывает вопросы ввиду недавней травмы икроножной мышцы.
19.08.2024 14:00
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Опаньки, а я и забыл, что жиды ещё не играли)
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Новый хит в украинских тг-чатах — предложения сжигать машины военкомов по всей стране за $3к за штуку. С недобрым утром за последние несколько дней поздравили ТЦКшников из Сум — сгорели минимум 4 упаковалмобиля.
Всё это — на фоне протестов против насильственной мобилизации по всей стране. Людям не нравится, что мужчин начали выдёргивать прямо из такси и увозить на фронт. И как 18-19-летних пацанов забирают из автошкол.
Теперь в незалежных чатиках появились объявления с призывами сжигать машины военкомов за $3к. На фото — одно из них. Так же хитом продаж стали магниты на машину "Я не с ТЦК" — стоит всего 200 гривен.
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Та самая мобильная группа хохлов, которая записывала хвастливый ролик у газораспределительной станции Газпрома в Судже попала в засаду и была в полном составе уничтожена. У бородатого нашли даже тот самый мобильный, на который записывался ролик. Мелочь, а приятно. Быть добру!
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Одним из чеченцев, которые обносили салон сотовой связи в Курской области оказался естественно представитель цирка Ахмат. Его идентифицировали. И ведь и подумать даже никто не мог.
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Когда уже закончится этот ебанутый чемпионат одной команды
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Челси 2ЛЧ - никчёмный гейклуб аснл 0
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Что такое иммобилайзер и зачем он нужен?
Во всех нынешних авто есть иммобилайзер. Каково же его предназначение?
Он представляет собой электронное противоугонное устройство, препятствующее запуску мотора и перемещению на машине при попытке угона.
Чем труднее добраться до этого прибора, вскрыв машину, тем надежнее он защищает от угона. При этом чип разблокировки встроен в штатный ключ, и какие-либо дополнительные манипуляции для запуска мотора не нужны.
Впрочем, тут есть и явный минус: данный прибор устанавливают в определенное место, о чем, конечно же, осведомлены автоугонщики. Кроме того, устройство невыгодно отличается от сигнализации тем, что никого не уведомляет о попытке кражи, а безмолвно препятствует этому.
Нештатные сигнализации обычно имеют свой иммобилайзер, установленный как главный либо в дополнение к штатному. Плюс нештатного устройства — возможность размещения в неизвестном для автоугонщика месте, до которого трудно добраться.
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Как следы от самолетов влияют на климат?
Белые следы, оставляемые лайнерами в небесах, известны под названием инверсионных следов. Эти искусственные облака образуются из водяного пара, выбрасываемого реактивной системой двигателей. В отличие от естественных облаков, инверсионные следы порой негативно сказываются на климате Земли.
Недавние исследования показывают: инверсионные следы становятся все более долговечными из-за того, что современные лайнеры летают на больших высотах, чем раньше — около 12 километров. Это повысило топливную эффективность, но привело к увеличению продолжительности инверсионных следов, которые помогают задерживать тепло в атмосфере.
Доктор Эдвард Грайспердт из Королевского общества подчеркивает, что авиация наносит двойной удар по климату: создает выбросы углерода и долговечные инверсионные следы. Хотя современные самолеты имеют меньшие углеродные выбросы на пассажиро-километр, их влияние на климат остается серьезной проблемой.
Исследование ставит под сомнение устойчивость авиационной отрасли в условиях изменения климата. Ученые предупреждают о необходимости пересмотра подходов к авиации для снижения ее воздействия на окружающую среду.
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Ранее Кадыров опубликовал видео с оснащенным пулеметом Cybertruck и громогласно заявил, что автомобиль ему подарил Илон Маск
19.08.2024 14:12 #
dexter
нести хуйню
Источник: http://fapl.ru/posts/109468/#reply
то есть слова кадырова xуйня? готов на коленях извиняться заводчанин декстер?
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ПУСНЯ?????
Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об обороне"
Статья 18. Состояние войны
1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации.
2. С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения.
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Квадратная вахтерша на месте и продолжает нести хуйню, впрочем как обычно.
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получается, пидорусы оплатили))
Анекдот дня: Илон Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck
"Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты еще один пример, как устаревшие медиа врут",
— так ответил он на пост журналиста Сэта Абрамсона в соцсети X.
Ранее Кадыров опубликовал видео с оснащенным пулеметом Cybertruck и громогласно заявил, что автомобиль ему подарил Илон Маск
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