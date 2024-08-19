1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 19 августа, поединком "Лестера" и "Тоттенхэма" завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лестер" не выиграл ни одного из пяти последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на понедельник (2 ничьи, 3 поражения). Все пять предыдущих сезонов "лисы" начинали непобежденными (3 победы, 2 ничьи).



"Тоттенхэм" лишь однажды стартовал с поражения в восьми предыдущих сезонах Премьер-Лиги (5 побед, 2 ничьи) — 1:0 от "Эвертона" в 2020 году. В прошлой кампании "шпоры" набрали максимальное наравне с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" количество очков против новичков дивизиона.



В 34 встречах "Лестера" и "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге было забито 128 голов — в среднем по 3.76 за матч, и это рекорд среди всех противостояний (минимум 20 встреч). В сезоне 2022/23 "шпоры" победили дома со счетом 6:2, но "лисы" взяли реванш 4:1 на своем поле.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустит некоторое время, тогда как восстановление Патсона Дака пойдет на месяцы. Травмирован и Конор Коуди.



Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума отстранен от этого матча по дисциплинарным соображениям. Доминик Соланке готов к дебюту. Форма Ришарлисона вызывает вопросы ввиду недавней травмы икроножной мышцы.