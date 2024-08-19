"Форест" предложил 21 млн. фунтов за Сантьяго Хименеса
"Ноттингем Форест" сделал предложение в 21 миллион фунтов о покупке нападающего голландского "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.
Хименес ударно отыграл прошлый сезон, забив 23 гола и отдав шесть результативных передач в 30 матчах Эредивизии за "Фейеноорд".
В предыдущие месяцы Хименеса сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", но первым свой интерес к 23-летнему мексиканцу оформил "Форест".
Однако предложения в 21 млн. фунтов едва ли будет достаточно для покупки Сантьяго, потому что "Фейеноорд" оценивает своего бомбардира ближе к 30 млн. фунтов, сообщает talkSPORT.
19.08.2024 13:00
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