"Форест" предложил 21 млн. фунтов за Сантьяго Хименеса

"Ноттингем Форест" сделал предложение в 21 миллион фунтов о покупке нападающего голландского "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса.

Хименес ударно отыграл прошлый сезон, забив 23 гола и отдав шесть результативных передач в 30 матчах Эредивизии за "Фейеноорд".



В предыдущие месяцы Хименеса сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", но первым свой интерес к 23-летнему мексиканцу оформил "Форест".



Однако предложения в 21 млн. фунтов едва ли будет достаточно для покупки Сантьяго, потому что "Фейеноорд" оценивает своего бомбардира ближе к 30 млн. фунтов, сообщает talkSPORT.