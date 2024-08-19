"Наполи" сделал предложение о покупке Лукаку

Итальянский "Наполи" выдвинул предложение о покупке нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

В последнее время ходит много слухов, что "Челси" может обменять Лукаку на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что два клуба работают над обоими трансферами по-отдельности.



При этом переговоры по Лукаку находятся в решающей фазе, и "Наполи" уже сделал свое предложение, надеясь как можно скорее воссоединить 31-летнего бельгийца со своим бывшим наставником по "Интеру" Антонио Конте.



В данный момент "Челси" всецело сосредоточен на продаже Лукаку. Как только "синие" сбросят Ромелу со своей зарплатной ведомости, то будут готовы сместить свой фокус на Осимхена.



Таким образом, интрига с будущим Осимхена может сохраниться до самого закрытия летнего трансферного окна.