"Фулхэм" возобновил переговоры по Мактоминею

"Фулхэм" возобновил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о приобретении полузащитника Скотта Мактоминея.

За полторы недели до закрытия летнего трансферного окна "Фулхэм" до сих пор не восполнил потерю Жоау Палиньи, который ушел в "Баварию".



Перебрав ряд вариантов, "Фулхэм" вернулся к идее с приглашением Мактоминея, интерес к которому "дачники" завершили в начале августа после двух отклоненных "Юнайтед" предложений.



Sky Sports ожидает, что "Фулхэм" сделает новое предложение по 27-летнему игроку сборной Шотландии, если переговоры с "Юнайтед" пройдут в позитивном ключе.



Мактоминей уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Юнайтед", однако "красным дьяволам" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



"Юнайтед" заинтересован в расставании с Мактоминеем не только из-за контрактной ситуации — выгодная продажа Скотта приблизила бы "дьяволов" к приглашению Мануэля Угарте из ПСЖ.