Мареска признал, что Стерлинг может быть продан

Наставник "Челси" Энцо Мареска признал, что вингер Рахим Стерлинг может быть продан до закрытия летнего трансферного окна.

Представители Стерлинга разразились истеричным заявлением, как только "Челси" огласил свою заявку на воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", где Рахиму места не нашлось.



Стерлинг остался за бортом, как и Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Кэрни Чуквуэмека, не говоря уже об отстраненных от первой команды Трево Чалобе, Коноре Галлахере, Армандо Бройе, и Мареска признает, что некоторым игрокам нет места в "Челси".



"Я хочу обладать всеми 30 игроками, но для их всех нет места, поэтому некоторым придется уйти. Я лишь могу сказать, что это (непопадание Стерлинга в заявку на матч) было техническим решением, и мы внесем некоторую ясность. Со всеми игроками, если они хотят быть игроками "Челси", мы постараемся посмотреть, как мы сможем использовать их. В случае с Рахимом мы внесем ясность в ближайшие дни", — цитирует Мареску Daily Mirror.