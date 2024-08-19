"Челси" продвигается в переговорах о покупке Фелиша
"Челси" продвигается в переговорах о покупке нападающего испанского "Атлетико" Жоау Фелиша.
"Челси" обратил свой взор на Фелиша после того, как в последний момент сорвалось приобретение другого нападающего "Атлетико", Саму Омородиона.
Daily Mail может подтвердить, что "Челси" хочет вернуть Фелиша, который провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды, забив четыре гола в 20 матчах.
Фелиш может достаться "Челси" за 40 миллионов фунтов плюс бонусы, и трансфер 24-летнего португальца позволит "Атлетико" все-таки купить у "синих" полузащитника Конора Галлахера, чей переход был поставлен на паузу из-за ситуации с Омородионом.
19.08.2024 08:00
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Купить очередного "Хавреца", чтобы продать Галлахера... У условного Артеты или Почеттино подобный персонаж может и заиграл бы, только Артета в Арсенале, а Почеттино больше в Челси нет.
Может раскрыть его этот самый потанцевал Мареска или нет - вопрос.
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