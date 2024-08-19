"Челси" продвигается в переговорах о покупке Фелиша

"Челси" продвигается в переговорах о покупке нападающего испанского "Атлетико" Жоау Фелиша.

"Челси" обратил свой взор на Фелиша после того, как в последний момент сорвалось приобретение другого нападающего "Атлетико", Саму Омородиона.



Daily Mail может подтвердить, что "Челси" хочет вернуть Фелиша, который провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды, забив четыре гола в 20 матчах.



Фелиш может достаться "Челси" за 40 миллионов фунтов плюс бонусы, и трансфер 24-летнего португальца позволит "Атлетико" все-таки купить у "синих" полузащитника Конора Галлахера, чей переход был поставлен на паузу из-за ситуации с Омородионом.