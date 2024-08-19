Предложение "Аль-Ахли" по Тоуни отклонено

"Брентфорд" отклонил предложение "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии о покупке нападающего Айвена Тоуни.

Напомним, Тоуни не попал в заявку "Брентфорда" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне, и главный тренер "пчел" Томас Франк объяснил, что в данный момент решается будущее Айвена.



По информации журналиста Фабрицио Романо, на прошлой неделе "Брентфорд" отклонил предложение "Аль-Ахли" по 28-летнему игроку сборной Англии в размере 35 миллионов фунтов, однако два клуба продолжают переговоры.



Также "Аль-Ахли" все еще ждет ответа самого Тоуни, который примет решение после семейного совета. Отъезд в Саудовскую Аравию позволил бы Айвену хорошо заработать, но поставил бы под угрозу его карьеру в сборной Англии и его спортивные амбиции, которые он неоднократно озвучивал.



Контракт Тоуни по-прежнему истекает следующим летом, но, несмотря на это, "Брентфорд" хочет выручить за своего бомбардира ближе к 60 млн. фунтов.