Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" не будет вступать в борьбу за Айвена Тоуни. Илкай Гюндоган хочет вернуться в "Манчестер Сити". "Ливерпуль" откладывает покупку полузащитника до января. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Sky Sport Germany)



Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна не исключает покупку полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея. (Manchester Evening News)



"Панатинаикос" обсуждает покупку вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри. (The Athletic)



Полузащитник Илкай Гюндоган готов покинуть "Барселону" и уже обратился к "Манчестер Сити" насчет своего возвращения. (TV3)



"Арсенал" близок к покупке полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино за 29.8 млн. фунтов. (The Times)



"Челси" пытался обменять Рахима Стерлинга на вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу, но рокировка не состоялась из-за высокой зарплаты 29-летнего англичанина. (Di Marzio)



"Ливерпуль" повременит с покупкой полузащитника топ-уровня до января после того, как переход Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" сорвался. (Football Insider)



"Валенсия" отпустит голкипера Георгия Мамардашвили в "Ливерпуль", когда найдет замену 23-летнему грузину. (Football Espana)



"Ливерпуль" открыт к продаже защитника Джо Гомеса, но активно не ищет покупателя. (Liverpool Echo)



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни готов уехать в Саудовскую Аравию, если получит зарплату в 17 млн. фунтов в год. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" указал на дверь полузащитнику Джовани Ло Чельсо, за которого "шпоры" хотят 13 млн. фунтов. (Fichajes)



"Ноттингем Форест" задумывается об аренде защитника "Астон Виллы" Алекса Морено. (The Athletic)



Интерес к 31-летнему Морено проявили "Форест", "Вильярреал", "Севилья" и "Валенсия". (Football Insider)



"Лас-Пальмас" сделал предложение о покупке нападающего "Фулхэма" Карлоса Винисиуса. (Sky Sport)



"Кристал Пэлас" совершил прорыв в переговорах о покупке защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа. (Sky Sport Germany)



"Пэлас" и "Барселона" хотят арендовать вингера "Челси" Кэрни Чуквуэмеку. (The Sun)



"Вулверхэмптон" сражается с "Фенербахче", "Севильей" и "Марселем за возможность арендовать вингера "Барселоны" Ансу Фати. (Sport)



"Саутгемптон" договаривается о покупке полузащитника "Спортинга" Ману Фернандеша за 16 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



"Сити" хочет, чтобы главный тренер Хосеп Гвардиола, чей контракт истекает в конце сезона, определился со своим будущим к Рождеству. (Sky Sports)



"Престон" из Чемпионшипа ищет уже третьего наставника с момента начала сезона. (The Sun)



"Лестер" может быть подвергнут двойному снятию очков в этом сезоне Премьер-Лиги. (talkSPORT)



Бывший полузащитник "Саутгемптона", "Юнайтед" и "Эвертона" Морган Шнайдерен завершил игровую карьеру в возрасте 34 лет. (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Виктор Линделеф был замечен на костылях. (The Sun)



Воскресная игра между "Челси" и "Сити" стала первым в истории футбола матчем, в котором суммарная стоимость выходивших на поле игроков составила 1 млрд. фунтов. (The Sun)



Бывший нападающий "Челси" Адриан Муту сделал себе пересадку волос. (The Sun)