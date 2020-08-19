Мареска защищает свое решение сделать Фернандеса капитаном против "Сити"

Рулевой "Челси" Энцо Мареска отверг сомнения насчет своего решения сделать полузащитника Энцо Фернандеса капитаном на первый матч в сезоне.

Именно Фернандес вывел с капитанской повязкой игроков "Челси" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье (0:2), несмотря на расистский скандал, в который Энцо оказался вовлечен ранее этим летом.



По словам Марески, Фернандес заслуживает прощения, а повязка является оценкой лидерских качеств 23-летнего аргентинца.



"Думаю, Энцо — один из капитанов этой команды. У нас есть не только Рис (Джеймс), но и другие".



"Причина в том, что партнеры по команде ориентируются на него и рассматривают его как капитана".



"Он уже был капитаном в предсезонном матче, когда мы заменили Риса. Все мы совершали ошибки в прошлом сезоне. Когда мы совершаем ошибки, важно признать их, и на это все".



"Не знаю, как насчет вас, но лично я совершал ошибки в прошлом, и я признавал их. Думаю, если человек совершает ошибку и признает ее, нельзя наказывать его на всю жизнь".



"Энцо совершил ошибку, он признал ее, и здесь нечего добавить", — цитирует Мареску Daily Mail.