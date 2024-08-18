Гвардиола не ожидал победы над "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал победы своей команды над "Челси".

"Стэмфорд Бридж" традиционно был непростым выездом для "Сити" в последние годы, а на сей раз этот выезд выпал на первый тур Премьер-Лиги.



Несмотря на неоптимальные кондиции, "Сити" победил "Челси" со счетом 0:2, что дало Гвардиоле повод осыпать свою команду комплиментами.



"Я не ожидал этого. Мы далеки от своего лучшего состояния, поэтому три очка — это хорошая новость. Плохая новость в том, что впереди у нас еще 65 матчей".



"У нас есть преимущество, потому что это наш девятый сезон вместе, и мы хорошо знаем друг друга. Конечно, есть ошибки, над которыми нужно поработать, но мы разговаривали об этом. И посмотрите, как мы выглядели, будучи чемпионами".



"Большие команды определяются плохими моментами в сезоне и в матчах. Для меня честь быть во главе этих парней. Мне так повезло, и здесь нечего добавить".



"У нас есть план — и на оборону, и на атаку. Но в конце концов важно то, как мы празднуем хорошие моменты и реагируем на плохие моменты".



"Это то, что определяет большие команды, и никто не говорит об этом. Мы достаточно давно не могли победить на "Стэмфорд Бридж", так что это большой шаг", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.