Мареска объяснил, почему Стерлинг не принял участия в матче против "Сити"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему оставил вингера Рахима Стерлинга вне заявки на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Стоило "Челси" огласить свою заявку на воскресный матч на "Стэмфорд Бридж", как представители Стерлинга разразились заявлением с требованием к клубу прояснить ситуацию с будущим Рахима, словно предвидели такое развитие событий.



После поражения со счетом 0:2 Мареска объяснил, что кондиции многих его игроков, включая 29-летнего Стерлинга, оставляют желать лучшего. Энцо решил, что другие футболисты лучше готовы физически и тактически к этому матчу.



"Если честно, я не видел его заявления. Мне нечего сказать. Это было тактическое решение, не более того. В ближайшие дни мы проясним ситуацию, если будет необходимо. Я дал ясно понять, что это тактическое решение. Я не видел его заявления".



"Думаю, в данный момент никто из игроков не готов на 100 процентов. Это касается всех команд. Форма Николаса (Джексона) была лучше, Коула (Палмера) лучше. Педру (Нету) прибыл несколько дней назад, и ему нужно немного больше времени. Надеюсь, мы сможем дать ему минуты", — цитирует Мареску BBC.