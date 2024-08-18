Франк: "Сделка по Тоуни не близка, но, надеюсь, будет"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что прямо сейчас его клуб не близок к продаже нападающего Айвена Тоуни.

28-летний Тоуни не попал в заявку "Брентфорда" на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье, и еще до стартового свистка Франк сказал, что это связано с "трансферным интересом" к Айвену.



После победы со счетом 2:1 Франк вернулся к этой теме и выразил надежду, что будущее Тоуни вскоре прояснится, хотя прямо сейчас продажа Айвена не близка.



"В отношении Айвена происходят различные вещи, включая трансферные слухи и трансферную активность, и из-за всего этого мы решили не включать его в заявку".



"Это решение было принято клубом вместе со мной. Оно было принято в четверг. Мы подумали, что так будет лучше всего. Айвен всегда хочет играть".



"Айвен — игрок топ-уровня. Он был одним из наших лучших игроков, если не самым лучшим, долгое время. Как и любой хороший игрок, однажды он уйдет из клуба".



"Сделка не близка, но я надеюсь, будет. Я всегда буду скучать по Айвену как по игроку и человеку, но не по вашим вопросам насчет него, нет", — цитирует Франка The Independent.