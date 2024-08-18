"Сити" начал защиту титула с победы над "Челси"

"Манчестер Сити" начал защиту чемпионского звания Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Челси".

Никто из многочисленных летних новичков "синих" не попал в стартовый состав. Зато впервые с первых минут появился Ромео Лавиа, купленный год назад.



В старте у "горожан" в Премьер-Лиге дебютировал Савиньо.



Чуть присмотревшись к "Челси" и не встретив серьезного сопротивления, "Сити" уже на 18-й минуте открыл счет. Эрлинг Холанд получил мяч на границе штрафной площади по центру, продрался меж двух защитников и поразил ворота — 0:1.



Открыв счет, гости сохранили игровую инициативу, но темп слегка снизили. Шансы удвоить преимущество своей команды имели Де Брюйне и Доку, пробивая с дистанции, но Кевин в створ не попал, а удар Жереми с рикошетом был отражен Робертом Санчесом.



"Челси" огрызнулся заблокированным ударом Джексона на 35-й минуте, однако Николас попал в офсайд — как попал чуть позже, когда добил мяч в ворота после неудачно отраженного Эдерсоном дальнего выстрела Коула Палмера.



Во втором тайме "горожане" стремились ко второму голу, но не очень-то усердствовали и ограничивались полумоментами. У "синих" не было и того.



Интрига продержалась до 84-й минуты, когда Матео Ковачич подхватил мяч в глубине поля, легко ушел от Мойсеса Кайседо, продвинулся вперед и пробил с подступов к штрафной площади — 0:2.



"Сити" был далек от своих лучших образцов в плане качества игры, но этого с лихвой хватило для победы над "Челси", который только начинает свою перестройку при Энцо Мареске.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче