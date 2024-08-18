"Сити" начал защиту титула с победы над "Челси"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" начал защиту чемпионского звания Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Челси".

Никто из многочисленных летних новичков "синих" не попал в стартовый состав. Зато впервые с первых минут появился Ромео Лавиа, купленный год назад.

В старте у "горожан" в Премьер-Лиге дебютировал Савиньо.

Чуть присмотревшись к "Челси" и не встретив серьезного сопротивления, "Сити" уже на 18-й минуте открыл счет. Эрлинг Холанд получил мяч на границе штрафной площади по центру, продрался меж двух защитников и поразил ворота — 0:1.

Открыв счет, гости сохранили игровую инициативу, но темп слегка снизили. Шансы удвоить преимущество своей команды имели Де Брюйне и Доку, пробивая с дистанции, но Кевин в створ не попал, а удар Жереми с рикошетом был отражен Робертом Санчесом.

"Челси" огрызнулся заблокированным ударом Джексона на 35-й минуте, однако Николас попал в офсайд — как попал чуть позже, когда добил мяч в ворота после неудачно отраженного Эдерсоном дальнего выстрела Коула Палмера.

Во втором тайме "горожане" стремились ко второму голу, но не очень-то усердствовали и ограничивались полумоментами. У "синих" не было и того.

Интрига продержалась до 84-й минуты, когда Матео Ковачич подхватил мяч в глубине поля, легко ушел от Мойсеса Кайседо, продвинулся вперед и пробил с подступов к штрафной площади — 0:2.

"Сити" был далек от своих лучших образцов в плане качества игры, но этого с лихвой хватило для победы над "Челси", который только начинает свою перестройку при Энцо Мареске.

"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2024 20:30

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Последние комментарии:




  1. narcot 18.08.2024 22:00 # narcot
    орууууу)))))



    «Вы конченые мрази и единственная мера для вас — это смерть», — «военкор» и советник губернатора Курской области Роман Алехин заявил, что ограбившие магазин сотовой связи в Глушково военные чеченцы «уже отвечают» за свой поступок

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  2. bemba 18.08.2024 21:56 # bemba
    братики не знаю как вы но у меня ломочка лютая
    я прям жоско преисполнился после злой хари Боули
    чота страшное грядет на трансферном рынке
    подайте топчиков ИМПЕРОТАТОРСИИИИИИИИИ

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  3. bemba 18.08.2024 21:46 # bemba
    в 2 трансферах от топ 15 камон красивооооо

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  4. bemba 18.08.2024 21:44 # bemba
    как же долбоебики ахуеют когда Боули ультанет на после сегодняшнего отсоса. Ебалочка то грядёт лютая
    Джо Гомес за 90 млн СЮДА НАХОООООООйтрон наш!!!!

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  5. alex-parker 18.08.2024 21:41 # alex-parker
    В поселке Глушково чеченцы из цирка Ахмат обнесли магазин сотовой связи. Да это тот самый поселок в Курской области, где хохлы недавно взорвали мост через реку Сейм. Тяжело наверное местным. Фактически, попали меж двух огней. С хохлами все понятно, но и защита от представителей дикой дивизии местами весьма сомнительна. Уверен, Апти мародеров найдет и владельцам бизнеса возместят все убытки. Быть добру!

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  6. narcot 18.08.2024 21:33 # narcot
    131 команда из 132 в топ-7 лигах Европы купила хотя бы одного футболиста в это трансферное окно. Единственный клуб, который до сих пор без трансферов на вход, это «Ливерпуль»

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  7. tihinya-moiyobir 18.08.2024 21:31 # tihinya-moiyobir
    Ливерпуль потратил 0 копеек - уже в топ 3
    членси потратил 1.5 лярда - 19 место

    пхахахахахахахахахаха)))

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  8. v-0987654321 18.08.2024 21:27 # v-0987654321
    С обвисшими ибалами тихо ушли шаромыги закрыв за собой дверь

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  9. sausage 18.08.2024 21:16 # sausage
    Самое грустное для всей пенсо тусовки - это то, что многие из них наивно верят, что нынешняя трансферная политика настроена на перспективы клуба. Типа через 2-3 года на Бридже будет топ компания из бистов. А на поверхности тот факт, что клуб превратили в площадку для торговли. И обидно за настоящих фанатов, если они пытаются увидеть то, чего нет на самом деле.

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  10. v-0987654321 18.08.2024 21:11 # v-0987654321
    Ипсвич 0:0 Ишакси

    Шампионшипы

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  11. danyar 18.08.2024 21:06 # danyar
    Боэли мало потратил надо купить еще 10 молокососов

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  12. skydreams 18.08.2024 21:05 # skydreams
    норм сыграли, хотя бы общая картина игры была видна. для первого матча пойдёт. ну а сити просто на классе, тут ничо не скажешь

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  13. felix-the-cat 18.08.2024 20:59 # felix-the-cat
    https://ibb.co/nM5GGHZ


    Пенсы щас

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  14. fiezzo 18.08.2024 20:56 # fiezzo
    Тоттенхэм
    вагиф=генетические заболевания

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  15. vagifspurs 18.08.2024 20:54 # vagifspurs
    НЕУЖЕЛИ ЗАВТРА ТОТТЕНХЭМ!!!

    сукаааааааааааааааааа просто охуенно подобран состав к сезону, ПостекОГЛУ взялся серьезно за дело…

    ——- Соланке ———-
    Сон —- МедиСон —- Кулусекси
    ——— Биссума ( но завтра будет Грей /Сарр ) — Бентанкур—
    Удоги - Де Вен - Ромеро - Порро
    ———- Викарио ——-


    А на банке то вообще сказка

    Ричи, Вернер, Бергваль, Драгушин, Джонсон…


    ПРОСТО ТОООООП

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  16. imf-tau 18.08.2024 20:50 # imf-tau
    Как можно выпустить в центр Кайседо, Лавию и Энцо и в итоге не иметь контроля в центре абсолютно? Это магия какая-то.

    Но Кекси держались норм, я думал будет хуже.

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  17. vagifspurs 18.08.2024 20:45 # vagifspurs
    Лавия единственный, кто играл в смышленый футбол за Челси, все остальное ну реально мусор. Даже выделить кого-то смешно.

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  18. felix-the-cat 18.08.2024 20:44 # felix-the-cat
    Членсиииии….

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  19. takernotagiver 18.08.2024 20:43 # takernotagiver
    У безумного Артурика рот в говне, но он всех пытается убедить, что это шоколад)

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  20. bemba 18.08.2024 20:42 # bemba
    в прошлом сезоне 4 пустили в очко от шарлатана
    в этом всего лишь 2 доминация императорси все ближе я его чувствую как никогда
    проект Бройлера начинает работать

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