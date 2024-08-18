"Сити" начал защиту титула с победы над "Челси"
"Манчестер Сити" начал защиту чемпионского звания Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Челси".
Никто из многочисленных летних новичков "синих" не попал в стартовый состав. Зато впервые с первых минут появился Ромео Лавиа, купленный год назад.
В старте у "горожан" в Премьер-Лиге дебютировал Савиньо.
Чуть присмотревшись к "Челси" и не встретив серьезного сопротивления, "Сити" уже на 18-й минуте открыл счет. Эрлинг Холанд получил мяч на границе штрафной площади по центру, продрался меж двух защитников и поразил ворота — 0:1.
Открыв счет, гости сохранили игровую инициативу, но темп слегка снизили. Шансы удвоить преимущество своей команды имели Де Брюйне и Доку, пробивая с дистанции, но Кевин в створ не попал, а удар Жереми с рикошетом был отражен Робертом Санчесом.
"Челси" огрызнулся заблокированным ударом Джексона на 35-й минуте, однако Николас попал в офсайд — как попал чуть позже, когда добил мяч в ворота после неудачно отраженного Эдерсоном дальнего выстрела Коула Палмера.
Во втором тайме "горожане" стремились ко второму голу, но не очень-то усердствовали и ограничивались полумоментами. У "синих" не было и того.
Интрига продержалась до 84-й минуты, когда Матео Ковачич подхватил мяч в глубине поля, легко ушел от Мойсеса Кайседо, продвинулся вперед и пробил с подступов к штрафной площади — 0:2.
"Сити" был далек от своих лучших образцов в плане качества игры, но этого с лихвой хватило для победы над "Челси", который только начинает свою перестройку при Энцо Мареске.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
18.08.2024 20:30
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орууууу)))))
«Вы конченые мрази и единственная мера для вас — это смерть», — «военкор» и советник губернатора Курской области Роман Алехин заявил, что ограбившие магазин сотовой связи в Глушково военные чеченцы «уже отвечают» за свой поступок
(ответить)
братики не знаю как вы но у меня ломочка лютая
я прям жоско преисполнился после злой хари Боули
чота страшное грядет на трансферном рынке
подайте топчиков ИМПЕРОТАТОРСИИИИИИИИИ
(ответить)
в 2 трансферах от топ 15 камон красивооооо
(ответить)
как же долбоебики ахуеют когда Боули ультанет на после сегодняшнего отсоса. Ебалочка то грядёт лютая
Джо Гомес за 90 млн СЮДА НАХОООООООйтрон наш!!!!
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В поселке Глушково чеченцы из цирка Ахмат обнесли магазин сотовой связи. Да это тот самый поселок в Курской области, где хохлы недавно взорвали мост через реку Сейм. Тяжело наверное местным. Фактически, попали меж двух огней. С хохлами все понятно, но и защита от представителей дикой дивизии местами весьма сомнительна. Уверен, Апти мародеров найдет и владельцам бизнеса возместят все убытки. Быть добру!
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131 команда из 132 в топ-7 лигах Европы купила хотя бы одного футболиста в это трансферное окно. Единственный клуб, который до сих пор без трансферов на вход, это «Ливерпуль»
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Ливерпуль потратил 0 копеек - уже в топ 3
членси потратил 1.5 лярда - 19 место
пхахахахахахахахахаха)))
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С обвисшими ибалами тихо ушли шаромыги закрыв за собой дверь
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Самое грустное для всей пенсо тусовки - это то, что многие из них наивно верят, что нынешняя трансферная политика настроена на перспективы клуба. Типа через 2-3 года на Бридже будет топ компания из бистов. А на поверхности тот факт, что клуб превратили в площадку для торговли. И обидно за настоящих фанатов, если они пытаются увидеть то, чего нет на самом деле.
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Ипсвич 0:0 Ишакси
Шампионшипы
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Боэли мало потратил надо купить еще 10 молокососов
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норм сыграли, хотя бы общая картина игры была видна. для первого матча пойдёт. ну а сити просто на классе, тут ничо не скажешь
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https://ibb.co/nM5GGHZ
Пенсы щас
(ответить)
Тоттенхэм
вагиф=генетические заболевания
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НЕУЖЕЛИ ЗАВТРА ТОТТЕНХЭМ!!!
сукаааааааааааааааааа просто охуенно подобран состав к сезону, ПостекОГЛУ взялся серьезно за дело…
——- Соланке ———-
Сон —- МедиСон —- Кулусекси
——— Биссума ( но завтра будет Грей /Сарр ) — Бентанкур—
Удоги - Де Вен - Ромеро - Порро
———- Викарио ——-
А на банке то вообще сказка
Ричи, Вернер, Бергваль, Драгушин, Джонсон…
ПРОСТО ТОООООП
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Как можно выпустить в центр Кайседо, Лавию и Энцо и в итоге не иметь контроля в центре абсолютно? Это магия какая-то.
Но Кекси держались норм, я думал будет хуже.
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Лавия единственный, кто играл в смышленый футбол за Челси, все остальное ну реально мусор. Даже выделить кого-то смешно.
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Членсиииии….
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У безумного Артурика рот в говне, но он всех пытается убедить, что это шоколад)
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в прошлом сезоне 4 пустили в очко от шарлатана
в этом всего лишь 2 доминация императорси все ближе я его чувствую как никогда
проект Бройлера начинает работать
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