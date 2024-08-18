Стерлинг потребовал разъяснений от "Челси" насчет своего будущего

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг потребовал разъяснений от клуба насчет своего будущего.

Будучи одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси" с зарплатой более 300,000 фунтов в неделю, Стерлинг не попал в заявку "синих" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.



Это решение во многом стало вынужденным для главного тренера "Челси" Энцо Марески, в команде которого сейчас числится 40 с лишним игроков.



Теперь Стерлинг хочет знать, есть ли ему место в планах Марески на сезон 2024/25, или 29-летнему англичанину будет лучше отправиться куда-нибудь еще.



"Он вернулся в Англию на две недели раньше для индивидуальных тренировок и позитивно провел предсезонный период при новом тренере, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения".



"Как и всегда, он настроен показывать игру высочайшего уровня ради "Челси" и фанатов, которых он высоко ценит. Учитывая его включение в официальный предсезонный материал, опубликованный на этой неделе, мы ожидали, что Рахим примет участие в матче на выходных в какой-нибудь роли".



"Как его лагерь, мы всегда поддерживали позитивный диалог с "Челси" и имели гарантии насчет будущего Рахима в клубе, поэтому мы хотим прояснить эту ситуацию".



"До тех пор мы продолжим поддерживать желание Рахима начать сезон в позитивном ключе", — цитирует заявление представителей Стерлинга BBC.