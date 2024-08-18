Букмекеры обрушили коэффициенты на переход Брантуэйта в "Ливерпуль"

Букмекеры резко обрушили коэффициенты на переход центрального защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в "Ливерпуль".

"Ливерпуль" до сих пор не совершил ни одного приобретения этим летом, хотя еще недавно был близок к подписанию полузащитника Мартина Субименди, который в итоге решил остаться в "Реал Сосьедад".



Однако в усилении нуждается не только полузащита, но и оборона "Ливерпуля", что показала победа 0:2 над "Ипсвичем" в первом туре Премьер-Лиги накануне.



Матч против "Ипсвича" был отмечен брутальной заменой Джарелла Куансы, которого главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот снял с игры в перерыве.



При этом Виргилу Ван Дейку по-прежнему 33 года, Джо Гомес собрался на выход, а контракт Жоэля Матип истек ранее этим летом.



Возможно, именно поэтому, как отмечает Liverpool Echo, букмекер Sky Bet считает весьма вероятным покупку "Ливерпулем" Брантуэйта, которого ранее этим летом пытался заполучить "Манчестер Юнайтед", сделав два предложения по Джарраду.



Согласно обновленным котировкам, теперь "Ливерпуль" является главным претендентом на на 22-летнего игрока сборной Англии, опережая "Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".