Гвардиола назвал шесть конкурентов "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал шесть команд, которые будут конкурентами "горожан" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Выиграв Премьер-Лигу в каждом из трех предыдущих сезонов, Гвардиола не зазнается и понимает, что в первую очередь "Сити" нужно застолбить за собой место в топ-4.



Среди конкурентов своей команды Гвардиола видит не только "Ливерпуль" с "Арсеналом", но и "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Челси".



"В начале сезона первоочередной целью всегда является попадание в топ-4. Люди скажут: "Да, ладно". Но я скажу: "Нет". "Ньюкасл" не выступает в Европе, они будут играть один матч в неделю. "Ньюкасл" с одним матчем в неделю будет "Ньюкаслом" два сезона назад".



"Насчет "Арсенала" и говорить не обязательно. Насчет "Ливерпуля" и говорить не обязательно. Я знаю о приобретениях "Юнайтед", они наберут ход и будут среди претендентов".



"Я практически уверен, что "Тоттенхэм" будет инвестировать, и теперь их тренер лучше знает своих молодых игроков. Среди претендентов снова будет "Челси", учитывая количество и качество их игроков, а также их тренера. Шесть или семь команд будут в гонке, и если ты немного сбавишь обороты, то останешься позади", — цитирует Гвардиолу Daily Star.