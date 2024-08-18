Эдегор: "Для Сака нет потолка"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что для его партнера по команде Букайо Сака "нет потолка" в развитии.

37 днями ранее сыграв за сборную Англии в финале Евро-2024, накануне Сака начал новый сезон Премьер-Лиги и сразу отметился голом и результативной передачей за "Арсенал" против "Вулверхэмптона" (2:0).



В прошлом сезоне Сака совершил 34 результативных действия (20+14) во всех соревнованиях, однако Эдегор убежден, что 22-летний англичанин способен на большее.



"Он будет становиться лучше и лучше. Ты видишь его каждый день на тренировках, и он упорно трудится. Он трудится над всеми маленькими деталями, чтобы стать лучше. Уверен, он будет лишь прибавлять и прибавлять. Мне не терпится увидеть, чего он сможет достичь".



"Для этого парня нет потолка. Он обладает невероятным мастерством и является большим профессионалом. Он так любит игру и так старается каждый день. Для него нет предела. Я просто рад, что он в моей команде, и мы должны помогать ему постоянно совершенствоваться и подстегивать его. Я очень рад за него", — цитирует Эдегора ESPN.