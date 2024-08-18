Тоуни не попал в заявку "Брентфорда" на матч с "Пэлас"

Нападающий Айвен Тоуни готовится покинуть "Брентфорд", не попав в заявку "пчел" на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье.

Контракт Тоуни по-прежнему истекает следующим летом, и продажа Айвена в это трансферное окно остается приоритетным вариантом для "Брентфорда".



По информации Evening Standard, за 24 часа до матча до матча против "Пэлас" 28-летнему Тоуни было сказано, что он не попадет в заявку, хотя сам Айвен хотел сыграть.



Это решение связано с тем, что у "Брентфорда" появился конкретный вариант для продажи Тоуни — речь может идти о саудовском "Аль-Ахли".



"Существует некоторый трансферный интерес, и поэтому мы решили не привлекать его сегодня. Айвен — игрок топ-уровня, он великолепно выступал за нас на протяжении четырех лет, но мы показали, особенно в прошлом году, что мы можем побеждать и без него", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.