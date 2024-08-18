"Тоттенхэм" принял предложение "Лестера" по Скиппу

"Тоттенхэм" принял предложение "Лестера" о покупке полузащитника Оливера Скиппа.

По информации BBC, речь идет о сумме свыше 20 миллионов фунтов. Уже в понедельник воспитанник "Тоттенхэма" пройдет медобследование в "Лестере" — до матча двух клубов в Премьер-Лиге.



Скипп дебютировал за "Тоттенхэм" еще в октябре 2018. С тех пор 23-летний англичанин сыграл 77 матчей в Премьер-Лиге, включая 21 в прошлом сезоне.



В "Лестере" Скипп воссоединится со своим бывшим партнером по "Тоттенхэму" Харри Уинксом, которого "лисы" купили у "шпор" за 10 млн. фунтов год назад.