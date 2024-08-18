"Сити" готов предложить Родри новый контракт с удвоенной зарплатой

Родри "Манчестер Сити" собирается предложить Родри новый контракт, который удвоит зарплату испанского полузащитника.

Родри выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2019 году, сыграв ключевую роль в успехах "горожан" в течение этого времени.

Родри считается эталоном современного полузащитника оборонительного плана, подтвердив свой высочайший класс победой на Евро-2024 со сборной Испании ранее этим летом.

У Родри остается еще три года по действующему контракту, однако на "Этихад" хотят наградить своего лидера за великолепную игру, заодно отразив интерес "Реала" к 28-летнему испанцу.

По информации Daily Mirror, новый контракт позволит Родри встать в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками "Сити" в лице Эрлинга Холанда и Кевина Де Брюйне, увеличив свое жалование до 375,000 фунтов в неделю.


Метки Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2024 13:00

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  1. bembo 18.08.2024 13:03 # bembo
    Ну видимо полляма в неделю ето норма в ман сити
    Могут се позволить

    (ответить)

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