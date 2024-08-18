Гвардиола рассказал, что его удовлетворит в новом сезоне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что испытает удовлетворение, только если его команда прибавит относительно прошлого сезона.

Выездным матчем против "Челси" в воскресенье "Сити" начнет защиту чемпионского звания в Премьер-Лиге, которую "горожане" выигрывали в каждом из трех предыдущих сезонов.



После такого достижения Гвардиола не столько важно оформить четвертый титул, сколько увидеть, что "Сити" может играть еще лучше.



"Когда ты выигрывал Премьер-Лигу последние четыре года, каждый хочет победить нас. Хочет на каждом стадионе, в Кубке Англии, Кубке Лиги и особенно Премьер-Лиге. Конечно, в Лиге Чемпионов немного по-другому".



"Поэтому мы смотрим на себя и говорим: "Что мы можем делать лучше? Что мы можем делать лучше как команда?" Потому что ты всегда можешь прибавить. Всегда".



"Ты должен обладать желанием стать лучше индивидуально. Я хочу стать лучше как тренер, игроки хотят стать лучше индивидуально".



"Если мы поработаем над своими слабостями и слегка улучшим их, мы улучшим 11 игроков. Наша сила станет в 11 раз выше".



"Такова цель, на которой мы должны быть сосредоточены. Ты не можешь испытать удовлетворение, просто подняв трофей, потому что мы его уже поднимали", — цитирует Гвардиолу The Independent.