Джо Гомес, вероятно, покинет "Ливерпуль"
Защитник Джо Гомес, вероятно, покинет "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна.
Накануне "Ливерпуль" стартовал в Премьер-Лиге с победы 0:2 в гостях у "Ипсвича", но Гомес даже не приехал на этот матч.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот никак не прокомментировал отсутствие Гомеса, однако каких-либо проблем со здоровьем у Джо нет.
Как сообщает Daily Mail, дело в том, что 27-летний англичанин помышляет о смене клуба, к чему его подталкивает конкуренция со стороны Джарелла Куансы и Ибраимы Конате.
Ранее этим летом "Ливерпуль" уже продемонстрировал, что не очень-то дорожит Гомесом, попытавшись обменять Джо на нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона.
Утверждается, что Гомес открыт к уходу из "Ливерпуля" и жаждет играть регулярно. Интерес к Джо проявляют "Челси", "Астон Вилла", "Фулхэм" и некоторые зарубежные клубы.
18.08.2024 10:00
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