Гвардиола не видит своей заслуги в успехах Марески

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в выходе "Лестера" в Премьер-Лигу под руководством Энцо Марески нет его заслуги.

Отработав один сезон ассистентом Гвардиолы, прошлым летом Мареска возглавил "Лестер" и с первой же попытки выиграл Чемпионшип.



Ранее этим летом Мареска ушел в "Челси", который сразится с "Сити" в воскресенье, однако в преддверии встречи со своим бывшим помощником Гвардиола отверг предположения насчет своей роли в успехах Энцо.



"Работа, которую Энцо проделал в "Лестере", абсолютно принадлежит ему, его штабу и его игрокам. Мое влияние на выход "Лестера" в Премьер-Лигу — нулевое. Ноль".



"Я не забил ни одного гола, я не совершил ни одного сейва, я не подал ни одной идеи. Я уже много раз говорил, что моя работа со своим штабом не является односторонней, передача информации не является односторонней".



"Я даю им информацию, они тоже дают мне информацию, и я тоже учусь у них. Это взаимно".



"Дело не только в том, что я говорю. Это работает в обе стороны, и успех людей из "Лестере" абсолютно принадлежит им", — цитирует Гвардиолу The Independent.