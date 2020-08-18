Субименди отверг "Ливерпуль", потому что "Реал Сосьедад" "больше"

Наставник испанского "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль объяснил, почему его полузащитник Мартин Субименди отказал "Ливерпулю".

Субименди был целью номер один "Ливерпуля" на летнее трансферное окно, однако после некоторых раздумий Мартин решил остаться в родном клубе.



По мнению Альгуасиль, 25-летний Субименди принял это решение, потому что рассматривает "Реал Сосьедад" более важным клубом, нежели "Ливерпуль".



"Он отклонил их предложение. Нет сомнений, что "Ливерпуль" — большой клуб, и это вызывает гордость, что он сказал им "нет", несмотря на те условия, которые были ему предложены. Если такие могущественные клубы обращаются, и Мартин говорит им "нет", значит мы хорошо ведем свои дела".



"Я сдерживаюсь в выражениях, потому что до 30 августа еще есть время. Сейчас это "Ливерпуль", но завтра это может быть другой большой клуб. Хотя для меня самый большой клуб — это "Реал Сосьедад". Должно быть, он думает так же, поэтому он и решил остаться", — цитирует Альгуасиля Daily Star.