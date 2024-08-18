Слот недоволен игрой "Ливерпуля" в первом тайме против "Ипсвича"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что игра команды в первом матче против "Ипсвича" не оправдала его ожиданий.

"Ливерпуль" начал новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Ипсвича" благодаря голам Диогу Жоты и Мохамеда Салаха во втором тайме.



В первом же тайме "Ливерпуль" показал весьма посредственный футбол, и Слот считает, что это не может устраивать столь классных игроков, которые есть в его распоряжении.



"Я унаследовал очень, очень хорошую команду со множеством замечательных в индивидуальном плане игроков, но эти игроки должны понять, что показанного ими в первом тайме недостаточно".



"Если им удается использовать весь свой потенциал, они могут играть очень, очень хорошо. Что они и показали во втором тайме сегодня. Было приятно увидеть голы, которые мы забили".



"Когда я начинал здесь, мне говорили много вещей. Одной из них было то, что Юрген (Клопп) ненавидел играть матчи в 12:30".



"Команда показала, что она ненавидит матчи в 12:30, потому что мы не были в игре в первом тайме. Вторая вещь, которую мне говорили люди, заключается в том, что в Премьер-Лиге нет простых матчей. Сегодня вы убедились, что новичок дивизиона может дать тебе бой, как дали они в первом тайме. Они так усложнили нам жизнь", — цитирует Слота ESPN.