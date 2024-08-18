1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 августа, двумя поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд", ведя по ходу своих матчей, недосчитался 30 очков — больше любой другой команды дивизиона. "Кристал Пэлас" набрал 19 очков из 21 последнего доступного в Премьер-Лиге. "Пчелы" не выиграли ни одной из семи последних встреч с "орлами" в чемпионате (5 ничьих, 2 поражения).



Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго пропустит остаток года с травмой колена. Рико Генри и Аарон Хики вернутся после международного перерыва в сентябре. Фабиу Карвалью готов к дебюту.



Защитник Марк Гехи должен сыграть за "Пэлас", несмотря на спекуляции насчет своего будущего. Чади Риад, Даити Камада и Исмаила Сарр надеются дебютировать за свой новый клуб. Матеус Франка пропустит несколько недель с переломом ребра.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В календарном 2024 году "Челси" набрал 35 очков в Премьер-Лиге — только у "Манчестер Сити" (51), "Арсенала" (49), "Ливерпуля" (40) больше. "Сити" не знает поражений в чемпионате уже 23 матча кряду — с проигрыша 1:0 в гостях у "Астон Виллы" в декабре. "Синие" не выиграли ни одной из девяти последних встреч с "горожанами" во всех соревнованиях.



Капитан "Челси" Рис Джеймс не только травмирован, но и дисквалифицирован. Киран Дьюсбери-Холл и Педру Нету значатся среди игроков, которые надеются впервые сыграть за свой новый клуб.



Полузащитник Родри пока не набрал форму и за "Сити" в воскресенье не сыграет. Оскар Бобб пропустит до четырех месяцев с переломом ноги.