Эмери хочет, чтобы Дуран остался в "Вилле"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что хочет сохранить в клубе нападающего Джона Дурана.

Ранее этим летом "Вилла" безуспешно пыталась продать Дурана в "Челси", а затем в "Вест Хэм".



Как рад против "Вест Хэма", появившись на замену, Дуран отметился победным голом (1:2), позволив "Вилле" начать новый сезон Премьер-Лиги с трех набранных очков.



После матча на Лондонском стадионе Эмери дал понять, что 20-летний колумбиец входит в его плана на этот сезон, несмотря на то, что остается за спиной у Уолли Откинса.



"Мы верим в него и его потенциал. Мы открыты к совместной работе с ним, когда он играет так, как сегодня. Он готов помогать команде, на него можно положиться, и сегодня он был великолепен".



"Уоткинс не чувствовал себя на 100 процентов в порядке, поэтому на сегодня мы готовили план, чтобы использовать обоих игроков 90 с лишним минут".



"Я всегда стремлюсь получать максимум от него как от игрока и даже как от человека. Мы должны признать некоторые ошибки и не повторять их. Я с самого начала хотел обладать им здесь, и после матча сегодня ничего не изменилось".



"Как и в случае с любым игроком, включая него, мы открыты к большому предложению. Но мы знаем его потенциал и знаем, что это предложение должно быть действительно хорошим, чтобы он ушел. Но я хочу сохранить его здесь", — цитирует Эмери The Independent.