Слот: "В запасе у Салаха еще много лет на топ-уровне"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот убежден, что его нападающий Мохамед Салах способен сохранять высочайший уровень игры еще много лет.

Салах начал новый сезон с места в карьер, отметившись голом и результативной передачей в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Ипсвича" в субботу (0:2).



В данный момент руководство "Ливерпуля" стоит перед дилеммой, потому что Салах уже вступил в заключительный год по своему контракту, однако Слот чувствует, что предложить 32-летнему египтянину новое долгосрочное соглашение не будет ошибкой.



"Если бы вы видели, что он делает, чтобы поддерживать свой организм в таком состоянии, то поняли бы, что в запасе у него еще много лет. Что касается будущего, то я думаю о "Брентфорде", а не о конце сезона", — цитирует Слота ESPN.