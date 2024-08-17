Артета сравнил Сака с Месси

Наставник "Арсенала" Микель Артета сравнил своего вингера Букайо Сака с легендарным Лионелем Месси после победы 2:0 над "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" начал новый сезон Премьер-Лиги, одолев дома "Вулверхэмптон", однако эта победа не далась "канонирам" легко.



Во втором тайме "волки" хорошо контролировали мяч и оказывали давление, и только гол Сака на 74-й минуте позволил "Арсеналу" сделать счет комфортным и усмирить своего соперника.



Сака в свойственной себе манере сместился с правого фланга, оторвался от защитника и пробил, однако Артета считает, что видимая простота этого маневра не должна вводить в заблуждение.



"С хорошими игроками так и бывает. В случае с Месси я заранее знаю, что он пойдет туда и отправит мяч сюда, но он все равно постоянно это делает. Ты не можешь остановить его. Это говорит о мастерстве этих игроков", — цитирует Артету Daily Mail.