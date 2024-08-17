Артета сравнил Сака с Месси

Букайо Сака Наставник "Арсенала" Микель Артета сравнил своего вингера Букайо Сака с легендарным Лионелем Месси после победы 2:0 над "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" начал новый сезон Премьер-Лиги, одолев дома "Вулверхэмптон", однако эта победа не далась "канонирам" легко.

Во втором тайме "волки" хорошо контролировали мяч и оказывали давление, и только гол Сака на 74-й минуте позволил "Арсеналу" сделать счет комфортным и усмирить своего соперника.

Сака в свойственной себе манере сместился с правого фланга, оторвался от защитника и пробил, однако Артета считает, что видимая простота этого маневра не должна вводить в заблуждение.

"С хорошими игроками так и бывает. В случае с Месси я заранее знаю, что он пойдет туда и отправит мяч сюда, но он все равно постоянно это делает. Ты не можешь остановить его. Это говорит о мастерстве этих игроков", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Сака

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 22:00

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