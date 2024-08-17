Данило начал сезон с перелома лодыжки

Полузащитник "Ноттингем Форест" Данило получил перелом лодыжки в матче первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута" (1:1).

Данило весьма уверенно провел свой первый полный сезон за "Форест", и на этой неделе появилась информация, что свой запрос насчет 23-летнего бразильца сделал "Манчестер Юнайтед".



Однако теперь Данило придется отложить мысли об уходе на повышение, если таковые у него были, потому что новый сезон начался для него с тяжелейшей травмы.



Данило неудачно приземлился на свою левую ногу на восьмой минуте субботнего матча на "Сити Граунд" после борьбы на втором этаже с Антуаном Семеньо.



Медицинская помощь потребовалась обоим игрокам, но особенно досталось Данило, который был спешно отправлен в госпиталь, где у него подтвердили перелом лодыжки, сообщает The Athletic.



"Это был ужасный момент для каждого. Он в госпитале. Все еще нужно провести некоторые обследования, но он получил перелом лодыжки. Это серьезно, и нам будет его не хватать — не только на поле, но и поблизости, потому что он замечательный парень. Он всегда улыбается", — сообщил главный тренер "лесников" Нуну Эшпириту Санту.



