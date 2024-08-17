Слот объяснил замену Куансы в перерыве против "Ипсвича"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что замена защитника Джарелла Куансы в перерыве матча против "Ипсвича" была тактической.

Слот начал свою карьеру в Премьер-Лиге с победы 0:2 в гостях у новичках дивизиона, причем оба своих гола "Ливерпуль" забил во втором тайме.



"Ливерпуль" заметно прибавил после перерыва, тогда как в первом тайме "Ипсвич" превосходил своего соперника по игре, что и подтолкнуло Слота к поспешной замене 21-летнего Куансы на Ибраиму Конате.



"Пожалуй, мое первое ощущение от Премьер-Лиги в первом тайме было ожидаемым, потому что соперник всецело превосходил нас и был очень агрессивен. За вторым таймом было приятно наблюдать".



"В перерыве я в первую очередь сказал, что нам не нужно говорить о тактике, раз мы проигрываем так много единоборств. Я думал, что нам нужно больше выигрывать второй этаж после длинных передач. Это помогло и обеспечило нам контроль над игрой. Не думаю, что "Ипсвич" смог совладать с тем темпом, в котором мы играли во втором тайме".



"Была ли замена Куансы тактической? Да".



"Когда играешь персонально, не обязательно играть в короткий пас. Я не видел, чтобы игроки сражались за мяч в единоборствах один на один, мы проигрывали почти каждую дуэль при длинных передачах".



"Во втором тайме мы были готовы, затем мы поднажали на педаль газа, и вы могли увидеть, что мы способны играть в довольно хороший футбол", — цитирует Слота Evening Standard.