"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" благодаря Хаверцу и Сака

Кай Хаверц и Букайо Сака забили по голу с передачи друг друга, позволив "Арсеналу" стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги с победы 2:0 над "Вулверхэмптоном".

Летний новичок "канониров" Риккардо Калафьори начал матч в запасе.



В старте у "волков" дебютировали Родригу Гомеш и Йорген Ларсен.



Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Эмирейтс" начали пристреливаться. Гости оказались заперты на своей половине поля и ничего не могли с этим поделать.



И уже на 25-й минуте "Вулверхэмптон" дрогнул под давлением. Букайо Сака навесил с правого фланга в штрафную, а Кай Хаверц выиграл борьбу на втором этаже — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" ослабил хватку, что позволило "волкам" огрызнуться слегка неточным выстрелом Жан-Рикнера Бельгарда со штрафного. Ларсен и вовсе едва не сравнял счет, но Давид Райя блестяще отразил его удар головой с близкого расстояния.



Во втором тайме гости прибавили еще, наладив контроль над мячом и перехватив инициативу. Райе даже пришлось спасать свою команду.



На 70-й минуте Мартин Эдегор мощным ударом с дистанции охладил пыл соперника, но Жозе Са спас "Вулверхэмптон".



Прошло еще четыре минуты, и Са пропустил в ближний угол после того, как Сака получил мяч от Хаверца, вошел в штрафную с правого фланга, оторвался от защитника и пробил — 2:0. Далее игра стала затухать.



Во втором тайме казалось, что "Арсенал" на волоске от того, чтобы упустить нити игры. Однако "канониры" вовремя добавили, забили второй гол и положили в свою копилку первые три очка.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче