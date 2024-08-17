"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" благодаря Хаверцу и Сака
Кай Хаверц и Букайо Сака забили по голу с передачи друг друга, позволив "Арсеналу" стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги с победы 2:0 над "Вулверхэмптоном".
Летний новичок "канониров" Риккардо Калафьори начал матч в запасе.
В старте у "волков" дебютировали Родригу Гомеш и Йорген Ларсен.
Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Эмирейтс" начали пристреливаться. Гости оказались заперты на своей половине поля и ничего не могли с этим поделать.
И уже на 25-й минуте "Вулверхэмптон" дрогнул под давлением. Букайо Сака навесил с правого фланга в штрафную, а Кай Хаверц выиграл борьбу на втором этаже — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" ослабил хватку, что позволило "волкам" огрызнуться слегка неточным выстрелом Жан-Рикнера Бельгарда со штрафного. Ларсен и вовсе едва не сравнял счет, но Давид Райя блестяще отразил его удар головой с близкого расстояния.
Во втором тайме гости прибавили еще, наладив контроль над мячом и перехватив инициативу. Райе даже пришлось спасать свою команду.
На 70-й минуте Мартин Эдегор мощным ударом с дистанции охладил пыл соперника, но Жозе Са спас "Вулверхэмптон".
Прошло еще четыре минуты, и Са пропустил в ближний угол после того, как Сака получил мяч от Хаверца, вошел в штрафную с правого фланга, оторвался от защитника и пробил — 2:0. Далее игра стала затухать.
Во втором тайме казалось, что "Арсенал" на волоске от того, чтобы упустить нити игры. Однако "канониры" вовремя добавили, забили второй гол и положили в свою копилку первые три очка.
"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
17.08.2024 19:00
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Последние комментарии:
Норм дебют, до сих пор недоумение как большие клубы этого топчика проспали.
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А Вилла-то с претензией начинает, Эмери будет продолжать ломать АПЛку.
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Фото красиво, зеркальное отражение)
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1 Брайтон
2 Арсенал
3 Ливерпуль
4 Манчестер Юнайтед
Источник: http://fapl.ru/table/
Чемп можно не продолжать
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Скучно на классе, как Артета любит.
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защ у Вулвз больной какой-то, то душит, то хватает, вообще е6анат походу
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high-malvern
Матч ни о чем. Фигня. Единственный яркий момент - это хватание за попку Жезуса.
Источник: http://fapl.ru/posts/109434/?c=1
сначала бабуля теперь и этот
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Матч ни о чем. Фигня. Единственный яркий момент - это хватание за попку Жезуса.
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Норм, осталось чтобы петунхэм и петульси соснули.
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Михуйло снова в жопито, обнови таблицу, попуск.
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Судья - пидор. Посчитал, что за Жоту хватать разрешено)
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У Салаха 300 (212+88) очков в 350 матчах за «Ливерпуль»
ФАРАОНИЩЕ!
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Тяжеловат второй тайм, но сойдет)
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АРСЕНАЛ ЧЕМПUОН КАМОН КРАСUВО
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