"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" благодаря Хаверцу и Сака

Букайо Сака и Кай Хаверц Кай Хаверц и Букайо Сака забили по голу с передачи друг друга, позволив "Арсеналу" стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги с победы 2:0 над "Вулверхэмптоном".

Летний новичок "канониров" Риккардо Калафьори начал матч в запасе.

В старте у "волков" дебютировали Родригу Гомеш и Йорген Ларсен.

Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Эмирейтс" начали пристреливаться. Гости оказались заперты на своей половине поля и ничего не могли с этим поделать.

И уже на 25-й минуте "Вулверхэмптон" дрогнул под давлением. Букайо Сака навесил с правого фланга в штрафную, а Кай Хаверц выиграл борьбу на втором этаже — 1:0.

Открыв счет, "Арсенал" ослабил хватку, что позволило "волкам" огрызнуться слегка неточным выстрелом Жан-Рикнера Бельгарда со штрафного. Ларсен и вовсе едва не сравнял счет, но Давид Райя блестяще отразил его удар головой с близкого расстояния.

Во втором тайме гости прибавили еще, наладив контроль над мячом и перехватив инициативу. Райе даже пришлось спасать свою команду.

На 70-й минуте Мартин Эдегор мощным ударом с дистанции охладил пыл соперника, но Жозе Са спас "Вулверхэмптон".

Прошло еще четыре минуты, и Са пропустил в ближний угол после того, как Сака получил мяч от Хаверца, вошел в штрафную с правого фланга, оторвался от защитника и пробил — 2:0. Далее игра стала затухать.

Во втором тайме казалось, что "Арсенал" на волоске от того, чтобы упустить нити игры. Однако "канониры" вовремя добавили, забили второй гол и положили в свою копилку первые три очка.

"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 684

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Последние комментарии:




  1. alexomck 17.08.2024 19:37 # alexomck
    Норм дебют, до сих пор недоумение как большие клубы этого топчика проспали.

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  2. imf-tau 17.08.2024 19:36 # imf-tau
    А Вилла-то с претензией начинает, Эмери будет продолжать ломать АПЛку.

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  3. gunars 17.08.2024 19:35 # gunars
    Фото красиво, зеркальное отражение)

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  4. alexomck 17.08.2024 19:24 # alexomck
    1 Брайтон
    2 Арсенал
    3 Ливерпуль
    4 Манчестер Юнайтед

    Источник: http://fapl.ru/table/

    Чемп можно не продолжать

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  5. alexomck 17.08.2024 19:21 # alexomck
    Скучно на классе, как Артета любит.

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  6. wengerrrro 17.08.2024 19:18 # wengerrrro
    защ у Вулвз больной какой-то, то душит, то хватает, вообще е6анат походу

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  7. lexa-arsenal 17.08.2024 19:12 # lexa-arsenal
    high-malvern

    Матч ни о чем. Фигня. Единственный яркий момент - это хватание за попку Жезуса.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109434/?c=1

    сначала бабуля теперь и этот

    (ответить)

  8. high-malvern 17.08.2024 19:07 # high-malvern
    Матч ни о чем. Фигня. Единственный яркий момент - это хватание за попку Жезуса.

    (ответить)

  9. butcher7777 17.08.2024 19:05 # butcher7777
    Норм, осталось чтобы петунхэм и петульси соснули.

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  10. dexter 17.08.2024 19:05 # dexter
    Михуйло снова в жопито, обнови таблицу, попуск.

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  11. takernofagiver 17.08.2024 19:02 # takernofagiver
    Судья - пидор. Посчитал, что за Жоту хватать разрешено)

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  12. dexter 17.08.2024 19:01 # dexter
    У Салаха 300 (212+88) очков в 350 матчах за «Ливерпуль»

    ФАРАОНИЩЕ!

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  13. redwhitegun 17.08.2024 19:00 # redwhitegun
    Тяжеловат второй тайм, но сойдет)

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  14. calafiori 17.08.2024 19:00 # calafiori
    АРСЕНАЛ ЧЕМПUОН КАМОН КРАСUВО

    (ответить)

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