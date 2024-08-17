Зиркзее — о своем дебюте за МЮ: "Замечательное ощущение"
Нападающий Джошуа Зиркзее прокомментировал свой дебют за "Манчестер Юнайтед".
Именно Зиркзее забил единственный гол в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" накануне вечером (1:0), выйдя на замену во втором тайме.
Это был дебютный матч Зиркзее за "Юнайтед" после перехода из "Болоньи", и 23-летний голландец испытал облегчение от того, что сразу же смог отличиться.
"Я посмотрел повтор гола. Это выглядело не так уж плохо".
"Замечательное ощущение, замечательное. Лучше и быть не может. Что я могу сказать? Дебют, победа, гол перед "Стретфорд Энд", поэтому да, это невероятно".
"Первый матч, первый гол. Это всегда облегчение и груз с плеч, но нужно двигаться дальше, и мы просто будем готовиться к следующему матчу".
"Почему я перешел в "Манчестер Юнайтед"? Некоторые люди могут подумать, что это безумие, но для меня это крупнейший клуб в мире, так что это решение не было сложным, если честно", — цитирует Зиркзее The Independent.
17.08.2024 18:00
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