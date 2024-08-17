"Реал Сосьедад" подтвердил, что ведет переговоры с "Арсеналом" по Мерино

Главный тренер испанского "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль подтвердил, что его клуб обсуждает продажу полузащитника Микеля Мерино в "Арсенал".

"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах по Мерино, поэтому "Реал Сосьедад" решил оставить 28-летнего испанца вне заявки на матч Ла Лиги против "Райо Вальекано" в воскресенье.



В данный момент два клуба обсуждают структуру платежей по сделке, стоимость которой может составить 25-30 миллионов фунтов.



"Мы трудились, исходя из идеи, что сможем рассчитывать на него, но я решил оставить его вне заявки".



"Он сказал мне, что готов помочь. Он хотел быть на поле. Но здесь те, кто здесь".



"С другими клубами открыты переговоры, и это решение — лучшее для них, для нашего клуба и для меня".



"Я не знаю, оптимистичен ли я насчет него. Более-менее я знаю, чего он хочет, но мы не знаем, как завершатся эти переговоры. В данный момент он с нами. Но завтра он не примет участия в матче".



"Мы говорим о лучшем полузащитнике в Ла Лиге, как я говорил прежде. Вы можете представить, что это означает", — цитирует Альгуасиля Evening Standard.