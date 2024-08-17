Салах обеспечил "Ливерпулю" победу над "Ипсвичем"
Гол и результативная передача Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Ипсвича".
В стартовом составе "трактористов" оказалось трое летних новичков: Джейкоб Гривз, Омари Хатчинсон и Лиам Делам.
Наставник "красных" Арне Слот выпустил с первых минут восемь игроков, которые были в стартовом составе на заключительный матч прошлого сезона.
В начале матча команды играли без ворот. Первый удар в створ случился на 20-й минуте, когда Гривз головой замыкал подачу со штрафного, но мяч полетел прямо в Алиссона.
На 32-й минуте Омари Хатчинсон замешкался, убегая в контратаку, но все же смог нанести удар — Алиссон вновь сыграл уверенно.
"Ливерпуль", чуть больше владея мячом, за первый тайм так и не нанес ни одного точного удара, лишь отметившись тремя неточными попытками.
В начале второго тайма Виргил Ван Дейк повалил в своей штрафной Лиама Делапа, однако от пенальти гостей спас офсайд, зафиксированный системой VAR.
"Красные" отреагировали на этот момент своим отрезком активности. Луис Диас слегка промахнулся, перебрасывая мяч через голкипера, а Диогу Жота пробил головой рядом со штангой.
Зато Жота использовал свой второй шанс. На 60-й минуте Мохамед Салах идеально выкатил мяч в центр штрафной, и Диогу уже не мог промахнуться — 0:1.
Спустя пять минут отличился и сам Салах. С касанием ноги соперника Мохамед получил ответную передачу от Доминика Собослаи на правом краю штрафной, после чего протолкнул мяч в ворота мимо голкипера — 0:2.
"Ливерпуль" полностью контролировал игру и вполне мог забить еще, но решил ограничиться двумя голами. "Ипсвич" пару раз огрызнулся, однако в концовке игра успокоилась.
"Ливерпуль" не впечатлил в первом тайме, особенно в атаке, однако после перерыва "красные" пришли в себя и на классе одолели новичка Премьер-Лиги.
"Ипсвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче
17.08.2024 16:30
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Последние комментарии:
Бегать,бегать,бегать! Не вышло,один титул,надо думать,как брать второй!Пока Тен Хаг рулит!
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Какой матч будем следующим смотреть? Или сделаем перерыв и после с кайфом Вест Хэм - Виллу глянем? М? Маленькие мои?
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На классе в пол ноги на пол шишечки) Как и положено на разминке.
А вот серьёзно, хочу спросить у хейтерков на колбасниках: А вы чего ожидали от первой игры с новым тренером, при том что половина основы была в его распоряжениимееее трёх недёль и полноценным составом провели всего один тренировочный матч? Что выйдет отлаженная аннигилирующая машина? Пенсятиной какой-то попахивает. Игроки привыкают к тренеру, тренер у игрокам... Сезон будет сложный для команды и скорее всего неровный. Но, учитывая класс игроков и надеясь на адекватность и профессионализм тренера, попасть в 4-ку вполне по силам. Углубление состава конечно нужно: защ, опорник, вингер. Именно углубление. Серьёзно усилить сегодня, да и за всё ТО, кем-то было нереально.
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Всем желаю отличного сезона!
Слота с победой. Унылый первый тайм, как ебало пенсов, а второй нормальный.
P.S. Ждем теперь ебалочку щольсе, классическую ухехеххе
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Slut > Klopp.
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Матч-проходняк
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КОРОЛИ!
Пинсы - хуесосы!
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На классе - первый тайм не рыба не мясо, очень медленно все, во втором включил ЛФК скорости на 20 минут - Ипсвич смыло нахуй.
ЛФК по игре будет в порядке судя по всему, вопрос только что на дистанции с составом будет.
Глянем чо выдаст арсосалик в танцах с волками.
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поздравляю с хорошим началом сезона!
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поздравляю Слота с первой какой никакой победой!
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