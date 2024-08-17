Салах обеспечил "Ливерпулю" победу над "Ипсвичем"

Гол и результативная передача Мохамеда Салаха позволили "Ливерпулю" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Ипсвича".

В стартовом составе "трактористов" оказалось трое летних новичков: Джейкоб Гривз, Омари Хатчинсон и Лиам Делам.



Наставник "красных" Арне Слот выпустил с первых минут восемь игроков, которые были в стартовом составе на заключительный матч прошлого сезона.



В начале матча команды играли без ворот. Первый удар в створ случился на 20-й минуте, когда Гривз головой замыкал подачу со штрафного, но мяч полетел прямо в Алиссона.



На 32-й минуте Омари Хатчинсон замешкался, убегая в контратаку, но все же смог нанести удар — Алиссон вновь сыграл уверенно.



"Ливерпуль", чуть больше владея мячом, за первый тайм так и не нанес ни одного точного удара, лишь отметившись тремя неточными попытками.



В начале второго тайма Виргил Ван Дейк повалил в своей штрафной Лиама Делапа, однако от пенальти гостей спас офсайд, зафиксированный системой VAR.



"Красные" отреагировали на этот момент своим отрезком активности. Луис Диас слегка промахнулся, перебрасывая мяч через голкипера, а Диогу Жота пробил головой рядом со штангой.



Зато Жота использовал свой второй шанс. На 60-й минуте Мохамед Салах идеально выкатил мяч в центр штрафной, и Диогу уже не мог промахнуться — 0:1.



Спустя пять минут отличился и сам Салах. С касанием ноги соперника Мохамед получил ответную передачу от Доминика Собослаи на правом краю штрафной, после чего протолкнул мяч в ворота мимо голкипера — 0:2.



"Ливерпуль" полностью контролировал игру и вполне мог забить еще, но решил ограничиться двумя голами. "Ипсвич" пару раз огрызнулся, однако в концовке игра успокоилась.



"Ливерпуль" не впечатлил в первом тайме, особенно в атаке, однако после перерыва "красные" пришли в себя и на классе одолели новичка Премьер-Лиги.



"Ипсвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче