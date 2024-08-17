Мареска рассчитывает еще на несколько приобретений

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что надеется совершить еще несколько приобретений до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом "Челси" совершил большое количество приобретений, включая Педру Нету, Тосина Адарабиойо, Кирнана Дьюсбери-Холла, Филипа Йоргенсена, Ренату Вейгу и Марка Гиу. Теперь в ростере первой команды "синих" значатся 43 игрока.



Ожидается, что в остатке окна "Челси" сосредоточится на расставаниях, однако Мареска не закрывает дверь перед новичками вроде Виктора Осимхена и Жоау Фелиша.



"Осимхен и Фелиш? Я лишь могу сказать, что всегда должен говорить одно и то же. Они не являются нашими игроками, поэтому было бы некорректно говорить об игроке "Наполи" и — кто там другой? — об игроке "Атлетико".



"В данный момент клуб четко знает, что я думаю насчет наших потребностей. Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем заполучить еще несколько игроков", — цитирует Мареску ESPN.