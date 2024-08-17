Виллиан не вернется в "Фулхэм"

Вингер Виллиан подтвердил, что не вернется в "Фулхэм".

Виллиан, прежде поигравший за "Арсенал" и "Челси", присоединился к "Фулхэму" в качестве свободного агента в сентябре 2022.



36-летний бразилец забил 10 голов в 67 матчах за "Фулхэм", но, несмотря на желание клуба сохранить его, так и не договорился о продлении своего истекшего в конце июня контракта.



"Я бы хотел поблагодарить "Фулхэм" за замечательные два года. Было чем-то особенным вернуться в Премьер-Лигу и стать частью такого клуба с историей и удивительными фанатами. Я пережил невероятные моменты, и этот клуб всегда будет в моем сердце", — говорится в прощальном заявлении Виллиана.