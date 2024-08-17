Игроки "Арсенала" сказали Артете, что собираются выиграть Премьер-Лигу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его игроки настроены на завоевание титула Премьер-Лиги в новом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" до последнего тура претендовал на титул, но в итоге так и не дождался осечки "Манчестер Сити", финишировав вторым.



Однако Артета чувствует, что та неудача лишь подстегивает его подопечных, которые хотят прибавить и выступить лучше.



"У нас было общее собрание со всеми игроками клуба, и игроки сказали мне: "Мы собираемся сделать это, мы хотим большего".



"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и мы хотим гораздо большего. Мы знаем, как хотим развиваться и как игроки смогут развиваться. У нас огромный потенциал, и мы должны реализовать его", — цитирует Артету ESPN.