Игроки "Арсенала" сказали Артете, что собираются выиграть Премьер-Лигу
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его игроки настроены на завоевание титула Премьер-Лиги в новом сезоне.
В прошлом сезоне "Арсенал" до последнего тура претендовал на титул, но в итоге так и не дождался осечки "Манчестер Сити", финишировав вторым.
Однако Артета чувствует, что та неудача лишь подстегивает его подопечных, которые хотят прибавить и выступить лучше.
"У нас было общее собрание со всеми игроками клуба, и игроки сказали мне: "Мы собираемся сделать это, мы хотим большего".
"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и мы хотим гораздо большего. Мы знаем, как хотим развиваться и как игроки смогут развиваться. У нас огромный потенциал, и мы должны реализовать его", — цитирует Артету ESPN.
17.08.2024 13:00
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Анониры уже третий год подряд собираются выиграть апл, но как всегда будут обоссаны в конце сезона.
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жаль руководство не хочет))
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