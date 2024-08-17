Игроки "Арсенала" сказали Артете, что собираются выиграть Премьер-Лигу

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его игроки настроены на завоевание титула Премьер-Лиги в новом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" до последнего тура претендовал на титул, но в итоге так и не дождался осечки "Манчестер Сити", финишировав вторым.

Однако Артета чувствует, что та неудача лишь подстегивает его подопечных, которые хотят прибавить и выступить лучше.

"У нас было общее собрание со всеми игроками клуба, и игроки сказали мне: "Мы собираемся сделать это, мы хотим большего".

"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и мы хотим гораздо большего. Мы знаем, как хотим развиваться и как игроки смогут развиваться. У нас огромный потенциал, и мы должны реализовать его", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 17.08.2024 13:08 # moneycity
    Анониры уже третий год подряд собираются выиграть апл, но как всегда будут обоссаны в конце сезона.

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  2. wengerrrro 17.08.2024 13:08 # wengerrrro
    жаль руководство не хочет))

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